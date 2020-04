Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hüttisheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Aufgefahren ist ein Harley-Fahrer am Mittwoch bei Hüttisheim.

Ulm (ots)

Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 73-Jährige von Hüttisheim in Richtung Weinstetten. Vor ihr war ein Pkw unterwegs, der in der Nähe der Abzweigung nach Humlangen bremsen musste. Das erkannte die Frau, deshalb stoppte sie ihr Fahrzeug. Hinter der Seniorin fuhr ein Transporter. Dessen Fahrer hatte die Bremslichter am Mercedes zu spät gesehen. Er wollte sein Fahrzeug anhalten. Um nicht auf den Pkw aufzufahren lenkte der 63-Jährige nach links. Trotzdem streifte sein Citroen den Mercedes. Hinter dem Transporter war ein Motorradfahrer unterwegs. Der bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er fuhr auf den Transporter auf. Dabei verletzte sich der 57-Jährige schwer. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. Seine Harley-Davidson war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Zweirad. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 22.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zum Teil gesperrt.

