Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Autofahrerin kollidiert mit Pedelec

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall bei Blaustein.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec aus Richtung Bahnhofstraße in den Kreisverkehr in Herrlingen. Eine gleichaltrige Opel-Fahrerin missachtete dessen Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Mann stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Pedelec auf 2.000 Euro und am Auto auf 1.000 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

