Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei ertappt mutmaßliche Schrott-Diebe

Mit Diebesgut im Auto kontrollierte die Polizei am Dienstag in Biberach drei Verdächtige.

Ulm (ots)

Den Beamten war bekannt, dass aus einem Wertstoffhof bereits in der Vergangenheit Schrott gestohlen wurde. Gegen 18.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Nähe des Geländes ein verdächtiger Opel, besetzt mit drei Männern, auf. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten in dem Fahrzeug zwei Computer, einen Laptop, ein Cerankochfeld, mehrere Bohrmaschinen, ein Bügeleisen und Werkzeug. Im Wertstoffhof stand der Container für Elektroschrott offen, der zuvor aufgebrochen wurde. Der Zaun war offensichtlich vom Übersteigen beschädigt. Die Verdächtigen im Alter von 20, 22 und 23 Jahren müssen jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Das mutmaßliche Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen dauern an.

+++0701397

