POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer passt nicht auf

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein Renault im Hindenburgring in Richtung Blaubeurer Ring. An der Einmündung zum Kreisverkehr stoppte der Fahrer. Das sah der Lenker eines Ford zu spät. Der 51-Jährige fuhr auf den Pkw auf. Der Beifahrer im Renault trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um den 42-Jährigen. Der Clio war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 2.500 Euro.

++++0700512

