Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Holzdieb festgenommen

Nach einem Zeugenhinweis schnappte die Polizei am Mittwoch einen 55-Jährigen bei Biberach.

Ulm (ots)

In einem Waldstück bei Bad Buchau lud ein 55-Jähriger gegen 4 Uhr mehrere Holzstämme in seinen Mercedes Transporter. Ein Zeuge beobachtete den Mann bei seiner Tat. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die konnte den Dieb kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift im Raum Biberach antreffen. In seinem Transporter fanden die Polizisten etwa 1,5 Festmeter Fichtenholz. Mehr Holz fanden die Beamten auf dem Grundstück des Mannes. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen.

