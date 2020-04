Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Berauscht und ohne Führerschein

Am Dienstag stoppte die Polizei in Heidenheim zwei Verkehrsteilnehmer.

Gegen 08.30 Uhr hielten die Beamten in der Ploucquetstraße einen Kleinkraftroller an. Mit dem war ein 14-Jähriger mit einem Sozius unterwegs. Bei der Kontrolle konnte der Jugendliche lediglich eine Prüfbescheinigung vorzeigen. Der Roller fuhr aber so schnell, dass der Fahrer dafür einen Führerschein benötigt hätte.

Kurz vor 23 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Audi in der Olgastraße auf. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug. Dabei hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 28-Jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Ein Test bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Audi musste der Mann stehen lassen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

