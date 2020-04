Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Neu gekauft aber nicht zugelassen

Am Dienstag stoppte die Polizei in Laupheim einen Autofahrer, weil sein Anhänger nicht versichert war.

Gegen 18.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Ehinger Straße ein Anhänger ohne Kennzeichen auf. Den hatte ein 36-Jähriger an seinen Dacia gehängt. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann den Anhänger kurz zuvor gekauft hatte und sich erst später um die Zulassung kümmern wollte. Jetzt muss er mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Polizei mahnt: Fahren ohne Versicherungsschutz ist kein Kavaliersdelikt. Die Versicherung ist vorgeschrieben, weil die Teilnahme am Verkehr Gefahren in sich birgt. Schnell werden andere verletzt oder gar getötet oder hoher Schaden verursacht. Damit alle zu ihrem Recht kommen, soweit dies möglich ist, müssen die Fahrzeuge versichert sein. Sonst muss der Verursacher persönlich haften, was eine enorme finanzielle Belastung werden kann. Und für die Opfer würde sonst manchmal gar kein Ausgleich möglich sein.

