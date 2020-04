Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwoch ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Eschenbach zu.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der 53-Jährige gegen 10.30 Uhr von Heiningen in Richtung Eschenbach unterwegs. Der Mann soll mehrere Fahrzeuge überholt und beim Einscheren die Kontrolle über seine Harley-Davidson verloren haben. Danach kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 5.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

