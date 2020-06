Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 16.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Autofahrerin ...

Lippe (ots)

... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf dem Willi-Brandt-Platz ereignet hatte. Gegen 6:45 Uhr fuhr der 41-jährige Fahrer eines Linienbusses auf den Opel einer 51-jährigen Frau aus Detmold auf. Durch den Aufprall wurde der Opel noch gegen den VW eines 26-jährigen Mannes und gegen einen weiteren Linienbus geschoben, der sich an der dortigen Haltestelle befand. Die 51-Jährige verletze sich dabei leicht. Im Bereich der Unfallstelle und der Paulinenstraße kam es bis etwa 8:15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

