Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Anwohner helfen bei Festnahme von Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat an Pfingstmontag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 38-Jährige war in einem Mehrfamilienhaus auf der Konradstraße, gegen 12.40 Uhr, "auf frischer Tat" ertappt worden. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst aus einem Fenster, ging dann aber wieder ins Haus zurück. Dort griff er einen 20-jährigen Bewohner an und verletzte ihn leicht. Anschließend klettete der mutmaßliche Einbrecher auf das Baugerüst des Hauses und versuchte darüber zu flüchten. Hierbei traf er dann auf einen weiteren Bewohner des Hauses. Der Tatverdächtige wehrte sich, konnte aber schlussendlich mit Hilfe von mehreren Anwohnern festgehalten werden bis die Polizei kam. Bei seiner Festnahme konnte auch ein Rucksack sichergestellt werden, in dem sich offensichtlich Diebesgut befand - darunter ein Akkuschrauber. Außerdem hatte der Mann Einbruchs-Werkzeug und ein Messer dabei. Der 38-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

