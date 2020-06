Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 60-Jährige stirbt nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine 60-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades (bis 125ccm) aus Bottrop auf der Münsterstraße in Bottrop. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß im Grünstreifen gegen ein Verkehrsschild. Die Frau verstarb trotz sofortiger Rettungs- und Reanimationsversuche an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

