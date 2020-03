Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200324.1 Itzehoe: Brand einer Gartenlaube

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist eine Gartenlaube in einem Itzehoer Kleingartengelände aus ungeklärter Ursache in Flammen geraten. Die Hütte brannte vollständig nieder, die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 02.15 Uhr meldete ein Zeuge eine brennende Gartenhütte in der Kleingartenanlage Am Twietberg in der Alte Landstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Objekt bereits voll in Flammen. Hütte und Inventar fielen trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr den Flammen komplett zum Opfer.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die zum Brandzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

