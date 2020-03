Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200324.2 Dägeling: Rußpartikelfilter entwendet

Dägeling (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Dägeling zu einem Diebstahl an einem Fahrzeug gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Vermutlich zwischen 04.40 Uhr und 04.50 Uhr hat ein Unbekannter in der Straße Im Ring einen am Straßenrand geparkten Renault aufgesucht und den Rußpartikelfilter abgebaut und mitgenommen. Der Schaden dürfte sich auf etwa 370 Euro belaufen.

Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein dunkelblauer VW Passat stehen, den ein Zeuge am Tatort stehen sah und der sich bei seinem Erscheinen entfernte. Zudem hielt sich an dem Wagen des Geschädigten wenig später eine Person auf, die davonlief, als der Zeuge sie ansprach.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

