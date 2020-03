Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200323.5 Pahlen: Trunkenheitsfahrt

Pahlen (ots)

Durch die Kollision mit einem Metallpfosten in Pahlen hat ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag Anwohner auf sich aufmerksam gemacht. Die Zeugen informierten die Polizei, weil der vermutlich Betrunkene nach dem Zusammenstoß unbeirrt weiterfuhr. Eine Streife griff den Flüchtigen kurz darauf unweit des Ortes auf.

Um 01.55 Uhr kollidierte ein Fahrzeug in der Hauptstraße mit einem Pfosten und verursachte dadurch einen erheblichen Lärm, der Anwohner aufhören ließ. Nach dem Vorfall setzte der Autofahrer seinen Weg in Richtung Schalkholz fort, zurück blieben einige Schleuderspuren, ein Schaden an dem Pfahl war nicht entstanden. Eine Streife machte sich sofort auf die Suche nach dem verdächtigen Wagen und entdeckte ihn schließlich auf einem Parkplatz in Pahlen. Am Steuer saß ein 45-Jähriger, der unter dem Einfluss von Alkohol stand und sich sofort reuig zeigte. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Dithmarschers. Er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Trotzdem der Pfosten unversehrt geblieben ist, entstand an dem hochwertigen Auto des Mannes ein erheblicher Schaden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell