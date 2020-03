Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200323.4 Glückstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es in Glückstadt zu einem Einbruch in ein Juwelier- und Optikergeschäft gekommen. Was genau der Täter erbeutete, ist noch unklar, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 04.15 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Geschäft in der Stadtstraße. Er durchwühlte das Innere des Ladens und erbeutete vermutlich einige Schmuckstücke. Der Sachschaden, den der Täter anrichtete, dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen. Mehrere Schmuckbehältnisse, die der Dieb mitnahm, fanden sich später in der Straße Am Bartadeu wieder an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

