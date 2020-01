Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe stehlen E-Scooter - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Nacht zum Montag (13.01.2020) haben bislang unbekannte Diebe an der Straße Am Hauptbahnhof einen E-Scooter sowie zwei weitere Akkus aus E-Scootern gestohlen. Die Unbekannten stahlen zwischen 02.00 Uhr und 02.15 Uhr einen E-Scooter. Bei zwei weiteren entfernten die Täter auf bislang unbekannte Weise die Akkus. Der Versuch, bei einem weiteren E-Scooter den Akku zu entfernen, scheiterte. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Nummer +4971189903600 zu melden.

