Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200323.6 Wesselburenerkoog: Tödlicher Verkehrsunfall in Wesselburenerkoog

Wesselburenerkoog (ots)

Am heutigen Vormittag hat sich in Wesselburenerkoog ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Traktor ereignet. Die beiden Insassen des Sprinters kamen dabei ums Leben, der Fahrer des Treckers erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 09.00 Uhr war ein junger Mann mit seinem Traktor samt Anhänger auf der Landesstraße 305 aus Richtung Wesselburen kommend unterwegs. In Höhe des Abzweigers nach Norddeich beabsichtigte er in diesen einzubiegen. Als er sich nach derzeitigen Erkenntnissen bereits im Abbiegevorgang befand, kam von hinten mit überhöhter Geschwindigkeit in Überholabsicht ein Fahrzeug eines Paketdienstes und fuhr frontal auf das Gespann auf. Der 19-jährige Fahrzeugführer des Lieferwagens verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation vor Ort, sein gleichaltriger Beifahrer war sofort tot. Der Treckerfahrer zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Alle Unfallbeteiligten stammten aus dem Kreis Dithmarschen.

An dem Lieferfahrzeug entstand Totalschaden, der Schaden an dem Traktor dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa tausend Euro belaufen.

Die Landesstraße 305 war zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten für rund vier Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger der DEKRA war vor Ort im Einsatz.

Merle Neufeld

