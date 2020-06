Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 18:30 Uhr, wollte ein 18-jähriger Autofahrer aus Wuppertal im Kreuzungsbereich Essener Straße / Am Südring-Center nach rechts abbiegen. In gleicher Richtung fuhr ein 33-jähriger Fahrer auf seinem Kleinkraftrad auf der Essener Straße in Richtung Innenstadt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, dabei verletzte sich der 33-Jährige leicht. Auf dem Kleinkraftrad fuhr ein 7-jähriges Mädchen mit. Auch sie verletzte sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 500 Euro Sachschaden.

