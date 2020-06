Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rausxel: Frau nach räuberischem Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft auf der Lönsstraße hat eine unbekannte Täterin am Samstag, gegen 13.50 Uhr, einer 59-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel die Geldbörse gestohlen. Anschließend lief die Diebin in Richtung der Brücke des Altstadtrings weg. Auf ihrer Flucht stieß sie einen Fahrradfahrer um, der die Polizei alarmiert hatte und der Frau folgen wollte. Der Mann blieb unverletzt. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Anfang 20, lange gewellte dunkle Haare, etwa 1,65 bis 1,70m groß, schwarz gekleidet. Die Polizei bittet unter der Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

