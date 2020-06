Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Motorradfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend standen zwei Motorradfahrer (57 J. Oer-Erkenschwick / 62 J. Recklinghausen) nebeneinander an einer Ampel an der Kreuzung Stockwieser Damm / Hullerner Straße. Der 62-Jährige wollte nach rechts abbiegen, der 57-Jährige fuhr weiter geradeaus. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 57-Jährige verletzte sich schwer, der andere Fahrer verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

