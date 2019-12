Polizei Steinfurt

POL-ST: Pkw Fahrer gesucht

Greven (ots)

Am Donnerstag (05.12.2019), hat es gegen 07.30 Uhr auf dem Münsterdamm einen Unfall gegeben. Ein 12-jähriges Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Münsterstraße. Dabei wurde sie von einem Pkw, der von der Münsterstraße nach links in den Münsterdamm einbog, angefahren. Durch den Zusammenstoß kam das Mädchen mit ihrem Fahrrad zu Fall. Der Fahrer des Wagens fragte das Kind, ob es seine Personalien haben wollte. Weil die 12-Jährige dies verneinte, setzte der Fahrer seine Fahrt vor. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen leicht verletzt und an dem Fahrrad ein Schaden entstanden war. Der Fahrer des Wagens war etwa 60 Jahre alt und fuhr einen dunklen, älteren Pkw. Auf dem Beifahrersitz saß zur Unfallzeit eine ältere Dame. Die Polizei bittet den Fahrer des Wagens, sich bei der die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455, zu melden.

