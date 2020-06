Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrzeug überschlägt sich - Mann leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Dorsten mit seinem Auto auf der Hardtstraße in Richtung Norden. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto am Fahrbahnrand. Das Auto es 43-Jährigen überschlug sich und blieb in der Fahrbahnmitte auf dem Dach liegen.

Der Dorstener musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell