Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfall im Kreisverkehr

Kehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in der Straße Am Sundheimer Fort kam es zu einem Gesamtschaden von rund 8.500 Euro. Der 40-jährige Fahrer eines Peugeot übersah beim Spurenwechsel auf die innere Spur eines Kreisverkehrs einen 55 Jahre alten Ford-Fahrer, welcher sich schon auf der inneren Spur befand. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zu einer Kollision der beiden Kleinwagen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

