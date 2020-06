Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in einer Parkanlage auf der Gungstraße einen Raub mitbekommen haben - oder Angaben zu den Tätern machen können. Ein 39-jähriger Bottroper gab an, von drei unbekannten Jugendlichen/jungen Männern überfallen worden zu sein. Gegen 19.15 Uhr sei er mit einem Messer bedroht worden. Die Täter hatten es demnach auf sein Bargeld abgesehen, das er kurz zuvor bei einer Bank abgehoben hatte. Anschließend seien die Täter zu Fuß geflüchtet. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten keine Täter gefunden werden. Sie werden wie folgt beschrieben: schwarze Haare, zwischen 20 und 30 Jahren, dunkel gekleidet, bemalte Gesichter "als hätten sie Masken aufgehabt". Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

