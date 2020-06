Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach versuchtem Einbruch in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Gegen einen 32-jährigen Mann aus Dortmund ist nach einem versuchten Einbruch ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Der Mann war aufgefallen, als er am Freitag gegen 22.25 h am Börster Weg die Scheibe einer Wohnungstür eingeschlagen hatte. Als der Bewohner den mutmaßlichen Einbrecher bemerkte, flüchtete dieser. Die Fahndung im Nahbereich war erfolgreich und die Polizisten konnten den 32-Jährigen in der Nähe festnehmen. Ebenfalls am Börster Weg war kurz vorher an einer Garage eine Scheibe eingeschlagen worden und mögliches Diebesgut (Gartenleuchten) bereitgelegt worden. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, muss noch geklärt werden. Am Samstag erließ ein Richter des Amtsgerichts den Untersuchungshaftbefehl.

