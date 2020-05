Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht; Wittmund - Zeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich in der Nacht zu Sonntag in Esens an der Bahnhofstraße ereignet. Ein Fahrradfahrer stieß vermutlich gegen das Heck eines geparkten Mercedes und beschädigte dabei die Heckscheibe und den Lack an der Beifahrerseite. Der Verursacher verletzte sich offenbar bei dem Zusammenstoß, da an einer Scherbe Blutanhaftungen gefunden wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Zu dem Unfall kam es zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr. Die Polizei Esens bittet Zeugen sich zu melden unter Telefon 04971 92718110.

Wittmund - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen Trecker-Fahrer, der am Freitag auf der B210 in Richtung Wittmund unterwegs war. In Höhe des Waldstücks zwischen Willen und Webershausen soll es gegen 13.20 Uhr zwischen ihm und einem entgegenkommenden blauen Transporter beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Der Transporter-Fahrer überholte in Fahrtrichtung Aurich eine VW-Fahrerin, als ihm der Trecker entgegenkam. Die VW-Fahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten, damit der Transporter noch vor ihr einscheren konnte. Die Polizei Wittmund bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den gefährdeten Trecker-Fahrer, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

