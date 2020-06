Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flüchtiger Lkw-Fahrer dank Zeugen ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr beschädigte ein Lkw beim Vorbeifahren in der Hegelstraße drei Poller am Franz-Kehl-Platz. Der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und notierte sich das Kennzeichen des Verursachers. Dank des Zeugen konnte der Fahrer, ein 55-jähriger Mann aus Rumänien, ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

