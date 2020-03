Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Holzerntemaschine in Brand gesetzt/Einbrüche in Gartenhütten, Autos und Garage/WC-Automat aufgebrochen

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Am Wochenende wurde eine in einem Wald stehende Holzvollerntemaschine durch ein Feuer beschädigt. Das Fahrzeug stand in einem gerodeten Waldgebiet 150 südöstlich des Wanderparkplatzes Schallershaus in Meinerzhagen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen setzten Unbekannte Holz und einen Reifen der Maschine in Brand. Sie löschten die Flammen mit einem an der Maschine angebrachten Feuerlöscher. Außerdem wurden Schutzgitter an Lampen und einige Kabel an dem Fahrzeug beschädigt.

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in eine Gartenhütte an der Eseloh eingebrochen. Sie nahmen gekühltes Grillgut aus dem Kühlschrank. Es traf aber offenbar nicht ihren Geschmack: Sie ließen es außerhalb des Kühlschranks liegen und verderben. Einen weiteren Einbruch in eine Gartenhütte gab es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen an der Goethestraße in Kierspe. Dort wurde nach den ersten Feststellungen nichts gestohlen.

Einem Meinerzhagener wurden zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag aus seiner Garage an der Oststraße diverse Baumaschinen sowie 40 Metalltreppenstufen gestohlen.

Unbekannte hebelten zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen das Geldfach am Kassenautomaten des öffentlichen WC am ZOB am Kapellenweg auf und entwendeten es samt Inhalt.

In Kierspe gab es am Wochenende außerdem einige Autoeinbrüche: An der Weidenstraße holten Diebe zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Geldbörse mit Geld und Papieren aus einem silbernen 5er BMW. In derselben Nacht verschwanden aus einem am Butterberg geparkten schwarzen Dacia Dokker Schlüssel und Fahrzeugpapiere. Am Wernscheid holten Unbekannte eine alte Geldbörse und einen USB-Stick aus einem grauen Audi S5 Sportback. Am Haunerbusch ließ ein Lieferant seinen Wagen am Samstag um 5.20 Uhr für zwei Minuten aus den Augen. Das genügte einem Dieb, einen Schlüsselbund aus dem Wagen zu nehmen.

Nur Minuten später beobachteten ein Zeuge, wie zwei Personen aus der Garage seines Nachbarn am Haunerbusch kamen. Sie hielten einen länglichen Gegenstand in den Händen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um ein Teleskop. Es gibt Beschreibungen der Tatverdächtigen: 1. Person

- männlich - ca. 180-185-cm-groß - schlaksiger, gebückter Gang - weiße Hose - dunkler Kapuzenpullover

2. Person

- männlich - ca. 175-cm-groß - dunkle Hose - dunkler Kapuzenpullover.

Ebenfalls am Samstag zwischen 4.30 und 10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter an der Friedrich-Ebert-Straße Zugang zu einem Pkw. Er entwendete diverse Kleidungsstücke, einen Kindersitz und Kosmetika. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen unter Tel. 02354/9199-0.

