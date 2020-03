Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nackt über die Straße/Einbruch in Sporthalle

Werdohl/Neuenrade (ots)

Ein "Flitzer" sorgte am Freitagmittag an der Fichtenstraße für Aufsehen. Komplett nackt rannte er immer wieder und wieder aus einem Hausflur auf die Straße, sprach Leute an oder winkte ihnen zu. Als die Polizei an seiner Wohnungstür klopfte, stand er im Adamskostüm im Türrahmen und kündigte an, so jetzt zum Bahnhof laufen zu wollen. Als ihm die Polizei das untersagte, wurde der Mann schlagartig handgreiflich und verpasste einem Beamten einen Schlag ins Gesicht. Die Polizeibeamten überwältigten den 35-Jährigen, der sich massiv körperlich, spuckend und mit einem Schwall von Beleidigungen widersetzte. Er wurde auf Veranlassung des Ordnungsamtes nach PsychKG eingewiesen. Eine Streife begleitete den Krankentransport. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, einem tätlichen Angriff auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Unbekannte sind am Wochenende in die Sporthalle in der Niederheide eingebrochen. Sie hebelten eine Fluchttür auf und entwendeten Feuerlöscher, Spiegel und Rettungswegleuchte. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl.

