Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gartenhütten aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Insgesamt vier Gartenhütten wurden im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 18:00 Uhr, im Bereich einer Kleingartenanlage in der Karlsruher Hertzstraße aufgebrochen. Vermutlich aus Richtung Norden betrat ein bislang unbekannter Täter die Kleingartenanlage. Bei drei Gartenhütten wurde die Tür aufgehebelt. Der Einbruch in eine weitere Hütte gelang, indem der Täter eine Fensterscheibe einschlug. Ob und in welcher Höhe Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666 3611, zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

