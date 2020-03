Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Passantin die Geldbörse entrissen

Hemer (ots)

Am Freitagabend um 20.50 Uhr wurde einer 20-jährigen Passantin auf dem schlecht beleuchteten Fußweg an der Hönnetalstraße das Portemonnaie aus der Hand gerissen. Ein männlicher Täter flüchtete in die Straße Im Bockeloh und weiter Richtung Fichtestraße. Die Geldbörse warf er nach kurzer Strecke weg. Es fehlte lediglich ein Geldschein aus dem Scheinfach. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

