Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahren ohne alles

Soest (ots)

Am Dienstag, um 02:40 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Motorroller auf. Der Fahrer war damit auf dem Parkplatz der Firma Kaufland am Senator-Schwarz-Ring unterwegs. Als die Beamten den 41-jährigen Soester kontrollierten stellten Sie fest, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 stammte. Außerdem war der Fahrer des Kleinkraftrades nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Die Beamten schrieben die entsprechenden Anzeigen und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. (lü)

