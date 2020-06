Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - "Ampelmännchen"

Soest (ots)

Am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, fuhr eine Streifenbesatzung auf der Paderbornber Landstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Naugardenring/Ostenhellweg/Riga Ring entdeckten die Polizisten drei Personen am Straßenrand. Ein Vierter kletterte gerade auf einem der Ampelmasten umher. Als er die Polizisten bemerkte kletterte der 24-jährige Mann aus Aachen wieder herunter. Beschädigt wurde die Ampel nicht. Der Grund für die Kletterübungen scheint der Alkoholgehalt der vier jungen Männer gewesen sein. (lü)

