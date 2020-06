Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldung vom Wochenende.

Kreis Soest (ots)

Ense-Niederense - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, gegen 18.25 Uhr befuhr ein 41jähriger Mann aus Lünen mit seinem VW Crafter die Bahnhofstraße in Niederense in Richtung B516. Nach dem Ortsausgang von Niederense verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet in den Straßengraben, überschlug sich mit dem Fahrzeug und kam anschließend seitlich der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Das verunfallte Fahrzeug wurde sichergestellt. (AG)

Bad Sassendorf-Ostinghausen - Versuchter Einbruch In der Nacht zu Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einkaufsgeschäft in der Schützenstraße einzudringen. Der Einbruchsversuch erfolgte hier über das Dach. Offensichtlich gelang den Tätern nicht der Zugang und sie entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (AG)

Geseke - Verletzte Person durch Buttersäure Am Freitagmorgen gegen 06.45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Schneidweg zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Im Hause wurde offensichtlich Buttersäure ausgebracht. Eine 44jährige Bewohnerin wurde dabei verletzt und musste durch den Rettungsdienst zunächst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung des Behältnisses in dem sich die Buttersäure befand. Das gesamte Gebäude wurde durch die Feuerwehr belüftet. Die Polizei nahm die strafrechtlichen Ermittlungen auf und fertigte eine Strafanzeige. (AG)

Möhnesee- Günne - Mehrere PKW durchwühlt In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:00 Uhr bemerkten Anwohner des Nelkenwegs eine fremde Person die in den Carport des Hauses eingedrungen war. Nachdem sie offenbar erfolglos versuchte hatte in die abgestellten Fahrzeuge einzudringen, flüchtete die Person anschließend zu Fuß in Richtung Günner Ortsmitte. Am Morgen bemerkten weitere Anwohner, dass sie ebenfalls ungebetenen Besuch in der Nacht erhalten hatten. Im Talacker, an der Soester Straße, am Max-Schulze-Sölde-Weg, sowie an der Wiesenstraße, drangen die Täter in mehrere, teils unverschlossene PKW ein, durchwühlten den Innenraum und entwendeten im Fahrzeug aufbewahrte Gegenstände. Die zuvor beobachtete Person wird durch die Zeugen als schlank, männlich, ca.17- 18 Jahre alt, beschrieben. Die Person habe einen Kapuzenpullover getragen. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Feststellungen oder Personen machen können, werden gebeten, diese bei der Polizeiwache in Soest unter 02921-91000 zu melden. (kiese)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell