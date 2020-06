Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrerin schwer verletzt

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 18:03 Uhr, kam es an der Beethovenstraße zu einem Unfall. Eine 40-jährige Frau aus Werl war mit ihrem Fahrrad unterwegs. Sie bemerkte nicht, dass ein vor ihr fahrender Paketlieferwagen stoppte. Die Radlerin fuhr auf das Heck des Peugeot Expert auf und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Einen Fahrradhelm trug die Frau nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,- EUR geschätzt. (lü)

