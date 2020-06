Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht Zeugin

Soest (ots)

Am Freitag, dem 29.05.2020 kam es auf dem Parkplatz eines Blumengroßhändlers am Römerweg zu einem Unfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen schwarzen Mercedes an der hinteren Stoßstange. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um den Schaden von etwa 2000,- EUR zu kümmern. Eine Zeugin sagte dem Geschädigten, sie hätte einen roten Oldtimer gesehen, der den Unfall verursacht haben könnte. Leider sind die Personalien der Zeugin nicht bekannt. Darum bittet das Verkehrskommissariat die Dame, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

