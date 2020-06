Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Auffahrunfall

Bad Sassendorf (ots)

Am Donnerstag, um 12:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Schützenstraße auf die ehemaligen B 1 zu einem Unfall. Ein 66-jähriger Mann aus Beckum war mit seinem VW Caddy auf der ehemaligen B 1 aus Richtung Soest kommend unterwegs. An der Ampelkreuzung bemerkte er nicht, dass die Fahrzeuge vor ihm standen. Er fuhr auf das letzte Fahrzeug der Schlange auf und schob insgesamt drei Fahrzeuge vor ihm aufeinander. Dabei wurden drei Fahrzeuginsassen aus verschiedenen Autos leicht verletzt. Der 66-Jährige Verursacher wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. (lü)

