Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Neue Bezirksdienstbeamtin

Bild-Infos

Download

Anröchte (ots)

Das Bezirksdienstbüro der Polizei in Anröchte ist neu besetzt worden. Polizeioberkommissarin Tanja Fromm besuchte am Mittwoch das Rathaus in Anröchte. Dort wurde sie von Bürgermeister Alfred Schmidt, von der Hauptamtsleiterin Alexandra Falkenau und vom Leiter des Ordnungsamtes Ralf Hüls begrüßt. Alle wünschten ihr einen guten Start als Bezirksdienstbeamtin in Anröchte. Die Oberkommissarin ist Ansprechpartner für die Bürger vor Ort. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell