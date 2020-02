Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Baum begräbt PKWs unter sich

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Wochenende sind bei der Polizei bis Montagmorgen, 7.30 Uhr rund 35 wetterbedingte Einsätze dokumentiert worden. Als Schwerpunkt dieses Zeitraums konnten die Stunden von 15 bis 22 Uhr am Sonntag ausgemacht werden. Die Einsatzorte befanden sich im gesamten Kreisgebiet. Die Vielzahl der Einsätze hatte umgestürzte Bäume zum Anlass.

So stürzte in Espelkamp am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr ein massiver Baum im Hirschberger Weg auf drei PKWs, welche dadurch schwer beschädigt wurden. Ein viertes Fahrzeug wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ein 45-jähriger Anwohner wurde von einem Ast getroffen. Rettungskräfte brachten ihn verletzt ins Krankenhaus Lübbecke. Der Hirschberger Weg musste wegen des Baumes zunächst gesperrt werden.

Die zwischen Oberbauerschaft und Obermehnen verlaufende Verbindungsstrecke "Kahle-Wart-Weg" wurde ebenfalls wegen umgestürzter Bäume am Sonntagabend gesperrt.

