Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Auto aufgebrochen

Werl (ots)

Am Mittwoch, zwischen 21:30 und 22:20 Uhr, wurde an einem Feldweg an der Scheidinger Straße eine Autoscheibe eingeschlagen. Der Fahrzeugbesitzer hatte den VW Touareg in einem Feldweg nahe der Kläranlage abgestellt. Als er nach einem Spaziergang zurückkehrte, war die Seitenscheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen. Aus dem Inneren entwendeten die unbekannten Täter eine Geldbörse. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

