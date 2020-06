Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randalierer

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 21:30 Uhr kam es an der Lange Straße zu einem Vorfall. Ein 22-jähriger Mann, der in Gütersloh gemeldet ist, bedrohte und beschimpfte Passanten. Diese verständigten die Polizei. Der sehr aggressiv auftretende 22-Jährige versuchte immer wieder sich in Richtung der Zeugen zu bewegen. Ihm wurden schließlich Handschellen angelegt. Anschließend brachten die Beamten den offensichtlich alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. (lü)

