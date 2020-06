Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Klieve - Fahrzeug übersehen

Anröchte (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, hat auf der Lerchenfeldstraße ein 86-jähriger Mann das Fahrzeug einer 40-jährigen Frau übersehen. Er war auf der Alte Allee in Richtung Schmerlecke unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Peugeot der Frau, die auf der Lerchenfeldstraße fuhr. Beim Aufprall wurde der Ford des 86-Jährigen in einen an der Kreuzung wartenden VW eines 19-Jährigen geschoben. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, die 40-Jährige und der 19-Jährige blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von über 10000 Euro. (wo)

