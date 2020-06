Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin übersieht Auto

Lippstadt (ots)

Leicht verletzt hat sich eine 51-jährige Lippstädterin am Dienstagmorgen, gegen 09:55 Uhr, als sie beim Abbiegen ein Auto übersah. Sie war auf dem Kopernikusweg unterwegs und beabsichtigte nach links in die Leibnizstraße abzubiegen. Ein 60-jähriger vorfahrtberechtigter Autofahrer konnte trotz Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Frau stürzte und wurde leicht ins Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. (wo)

