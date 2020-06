Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Hunde auf Straße gelaufen

Geseke (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, sind zwei Hunde von einem Grundstück auf die Steinhauser Straße gelaufen. Ein 46-jähriger Motorradfahrer, der in Richtung Steinhausen unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß vermeiden, kam aber zu Fall. Er verletzte sich leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 800 Euro. (wo)

