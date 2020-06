Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Körperverletzung

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 16:30 Uhr, wurde die Polizei zur Esbecker Straße gerufen. Hier hatte ein unbekannter Täter einen Mann verletzt der in einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Nach Angaben des 49-jährigen Opfers aus Lippstadt und mehrerer Zeugen, trat der Unbekannte an den Krankenfahrstuhl heran, verletzte das Opfer mit einem scharfen Gegenstand am Hals und flüchtete. Die herbeigerufene Polizei konnte den Täter bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht auffinden. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um einen etwa 1,75 Meter großen, dünnen Mann mit lockigem, dunklen Haar. Er trug dunkle, lange Kleidung, vermutlich einen Jogginganzug. Der 49-jährige Lippstädter wurde zur Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach der Behandlung wieder verlassen. Zum Motiv des Täters ist nichts bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die weiter Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

