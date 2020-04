Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots)

Noch mit einem grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2019 versehen befährt ein 37-jähriger Ludwigshafener mit seinem Kleinkraftrad am 12.4.2020 gegen 11:30 Uhr die Mörscher Straße in Frankenthal. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird zudem festgestellt, dass er keine Drossel eingebaut hat, so dass weiterhin auch die Betriebserlaubnis des Rollers erloschen ist und gegen den Fahrer zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeihauptkommissar Thomas Bader

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell