Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erfolglose Flucht vor der Polizei (38/2158)

Speyer (ots)

Am 11.04.2020 gegen 20:15 Uhr konnte ein PKW festgestellt werden, der bei Erkennen des Funkstreifenwagens unmittelbar beschleunigte und offensichtlich versuchte einer Kontrolle zu entgehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch Speyer Nord konnte der PKW in einer Sackgasse angehalten und kontrolliert werden. Eine Erklärung zur Fahrweise konnte der Fahrzeugführer nicht geben.

Da keine Auffälligkeiten bezüglich Alkohol- oder Drogenkonsum vorlagen, wartet auf den Fahrer nun ein Verfahren wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Den Führerschein musste der Fahrzeugführer noch in der Nacht abgeben, was aufgrund der Gefährlichkeit eines solchen Verhaltens für Fußgänger oder Fahrradfahrer für jeden nachvollziehbar sein dürfte.

