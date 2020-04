Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Limburgerhof - Verkehrsunfall mit Flucht

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstagabend, 09.04.2020, gegen 21:30 Uhr kam es in Limburgerhof in der Neuhofener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug fuhr gegen eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Eine Zeugin wurde zwar auf den Unfall aufmerksam, als sie den Knall beim Zusammenstoß hörte, meldete den Vorfall aber erst zwei Tage später bei der Polizei.

Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de

