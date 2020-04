Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung nach Streitgespräch

Speyer (ots)

10.04.2020, 18:52 Uhr

Zwischen zwei in Speyer wohnhaften Männern, einem 33jährigen und einem 43jährigen, kam es in Speyer-Nord zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Auslöser war wohl das grundlose Herumschreien des jüngeren Mannes worauf ihn der 43jährige ansprach. Da dem jüngeren dies missfiel, kam es zwischen den beiden zu einer Rangelei, dabei erlitt der 33jährige Verletzungen im Gesichts-und Halsbereich und sein T-Shirt wurde zerrissen, der 43jährige trug leichte Verletzungen am Kopfbereich davon, sein T-Shirt wurde ebenfalls beschädigt. Beide mussten sich nicht ärztlich behandeln lassen. Bei dem 33jährigen konnten Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab 1,59 Promille. Gegen beide wurde eine Strafanzeige erstattet, ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen

