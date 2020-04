Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt- Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, 12.04.2020, gegen 16:58 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike den Radweg neben der L454 von Schifferstadt in Fahrtrichtung Dannstadt-Schauernheim. In Höhe des Segelfluggelände Ludwigshafen-Dannstadt wollte der Radfahrer die L454 überqueren. Hierbei übersah dieser einen PKW welcher von Schifferstadt Richtung Dannstadt fuhr. Die 65 Jahre alte Fahrerin des VW Golfs versuchte dem Fahrrad noch auszuweichen, konnte ein Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den Sturz wurde der Radfahrer augenscheinlich nur leicht am Arm verletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell